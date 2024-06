Erdogan kritizoval západné mocnosti, že podporujú útok na Libanon

Ankara 26. júna (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu kritizoval západné mocnosti za to, že podporujú údajné izraelské plány zaútočiť na Libanon a "rozšíriť vojnu" do celého regiónu. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



"Izrael sa teraz zameriava na Libanon a vidíme, že západné mocnosti v zákulisí potľapkávajú Izrael po pleci a dokonca ho podporujú," povedal Erdogan poslancom svojej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP).



Dodal, že plány izraelského premiéra Benjamina Netanjahua "rozšíriť vojnu do regiónu povedú k veľkej katastrofe".



Na izraelsko-libanonských hraniciach sa v posledných dňoch stupňuje napätie, pričom posledných osem mesiacov pokračuje ostreľovanie izraelských síl s militantmi hnutia Hizballáh paralelne s vojnou v Pásme Gazy.



Hizballáh podporovaný Iránom pred dvoma týždňami odpálil proti Izraelu dosiaľ najviac rakiet a bezpilotných lietadiel ako reakciu na izraelský nálet, pri ktorom zahynul vysokopostavený veliteľ hnutia.



Šéf izraelskej diplomacie Jisrael Kac minulý týždeň pohrozil Hizballáhu zničením v prípade "totálnej vojny". "Sme veľmi blízko momentu, keď sa rozhodneme zmeniť pravidlá hry proti Hizballáhu a Libanonu. V totálnej vojne bude Hizballáh zničený a Libanon bude tvrdo zasiahnutý," povedal.



Vodca libanonského hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh reagoval, že v prípade vojny nebude v Izraeli ušetrené "žiadne miesto".