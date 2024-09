Erdogan kritizuje Západ za situáciu v Libanone

New York 26. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok vyhlásil, že izraelské útoky v Libanone zamerané na hnutie Hizballáh budú pokračovať dovtedy, kým bude Západ mlčať. V rozhovore pre médiá v New Yorku tiež vyjadril nádej, že nový americký prezident prispeje k lepším vzťahom medzi Ankarou a Washingtonom. Zdôraznil aj, že potenciálne zapojenie Turecka do združení BRICS a ASEAN nie je alternatívou k jeho členstvu v NATO, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Turecko viackrát odsúdilo izraelskú vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy a najnovšie rázne kritizuje kroky vlády Benjamina Netanjahua aj v prípade útokov v Libanone. Podľa Erdogana sa Izrael snaží rozšíriť vojnu z Pásma Gazy na ďalšie časti regiónu. Turecký prezident vyhlásil, že Organizácia Spojených národov je v tomto prípade bezmocná. "Keďže svet mlčí a západné krajiny poskytujú izraelskému vedeniu podporu v podobe zbraní, tieto masakre budú, žiaľ, pokračovať. Zdôraznili sme to na našich stretnutiach," povedal pred odchodom z Valného zhromaždenia OSN.



V prípade blížiacich sa novembrových prezidentských volieb v USA Erdogan načrtol, že Ankara bola v minulosti sklamaná z republikánskych i demokratických prezidentov. Preto verí, že vzťahy so Spojenými štátmi sa zlepšia. V amerických voľbách sa proti sebe postavia republikán Donald Trump a demokratka Kamala Harrisová, ktorá je súčasnou viceprezidentkou. Trump počas svojho pôsobenia na poste prezidenta uvalil na Turecko sankcie v súvislosti s nákupom ruských obranných prostriedkov, pripomína Reuters.



Erdogan nedávno vyhlásil, že Turecko má v budúcnosti záujem prehlbovať vzťahy so zoskupením BRICS, Šanghajskou organizáciou pre spoluprácu (SCO) a Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). To vyvolalo v USA a Európe obavy, že Ankara sa môže odkloniť od svojej tradične západnej geopolitickej orientácie, hoci to opakovane popiera. Turecko, ktoré je tiež kandidátom na členstvo v Európskej únii, však nemôže podľa Erdogana určovať svoju budúcnosť na základe zastaveného prístupového procesu s EÚ a musí prehĺbiť svoje vzťahy so všetkými aktérmi a regiónmi. "Zapojenie do týchto štruktúr neznamená, že opustíme NATO," zakončil turecký prezident.