Erdogan, Meloniová a Dubajba rokovali o migrácii a stabilite Líbye

Istanbul 1. augusta (TASR) — Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok v Istanbule rokoval s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a líbyjským premiérom Abdalom Hamídom Dubajbom o migrácii, posilnení spolupráce a podpore politickej stability v Líbyi. TASR o tom píše na základe správ agentúr AP a ANSA.



Lídri sa za zatvorenými dverami venovali najmä spolupráci v regióne Stredozemného mora, počnúc riadením prílevu migrantov, uvádza sa vo vyhlásení úradu talianskej premiérky, ktorá ocenila „vynikajúce výsledky“ dosiahnuté prostredníctvom spolupráce s Tureckom pri kontrole migrácie. Erdogan zdôraznil potrebu „dlhodobých a udržateľných“ riešení, ktoré by odstránili hlavnú príčinu migrácie.



Líbya je ústredným tranzitným miestom pre migrantov utekajúcich pred vojnami a chudobou v Afrike a na Blízkom východe. Tragické nehody v Stredozemnom mori sú časté – len v decembri minulého roka sa pri pobreží mesta Zuára utopilo najmenej 61 migrantov vrátane žien a detí, pripomína AP.



Meloniová vyzvala tiež na využitie získaných skúseností na podporu líbyjskej medzinárodne uznávanej vlády národnej jednoty. Talianska premiérka zopakovala záväzok Ríma k stabilite, jednote a nezávislosti tejto severoafrickej krajiny a vyjadrila podporu politickému procesu s podporou OSN, ktorý by mal viesť k voľbám.



Podľa úradu tureckého prezidenta sa lídri dohodli, že sa opäť stretnú, aby zhodnotili plnenie prijatých rozhodnutí, pričom medzitým budú prebiehať technické rokovania na nižšej úrovni.



Líbyu od povstania v roku 2011, keď bol s podporou NATO zvrhnutý dlhoročný vládca Muammar Kaddáfí, sužuje nestabilita. V krajine sú dve vlády – medzinárodne uznaná sídli v Tripolise, konkurenčná na východe krajiny v Benghází.



V roku 2019 Turecko a tripoliská vláda podpísali dohodu o vymedzení námorných hraníc, ktorá vyvolala napätie s Gréckom a Cyprom. Obe krajiny tvrdia, že dohoda zasahuje do ich práv.