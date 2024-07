Erdogan: Môžeme do Turecka pozvať sýrskeho prezidenta Bašára Asada

Istanbul 7. júla (TASR) - Turecký líder Recep Tayyip Erdogan v nedeľu uviedol, že by mohol "kedykoľvek" pozvať sýrskeho prezidenta Bašára Asada do Turecka. Ide o znamenie zmierania po tom, čo sýrska občianska vojna narušila vzťahy medzi Ankarou a Damaskom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Kedykoľvek môžeme (Asadovi) poslať pozvánku," povedal Erdogan novinárom na palube lietadle z Berlína, kde bol na zápase svojej krajine v Majstrovstvách Európy vo futbale EURO 2024.



Erdogan novinárom v lietadle povedal, že niektorí svetoví lídri vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina navrhli stretnutie s Asadom v Turecku. "Prišli sme do bodu, že hneď, ako Asad podnikne krok k zlepšeniu vzťahov s Tureckom, preukážeme mu rovnaký prístup," uviedol turecký líder.



Turecko pôvodne plánovalo zvrhnúť Asadov režim, keď v Sýrii v roku 2011 vypukla po potlačení pokojných protestov občianska vojna. No po tom, čo Ankara podporovala niekoľko povstaleckých skupín, sa v poslednom čase Turecko skôr sústredilo na zabránenie toho, aby sa zo severu Sýrie otvoril "koridor teroru".



Pred vypuknutím vojny mali pritom Erdogan a Asad blízke vzťahy, pričom v roku 2008 boli dokonca so svojimi rodinami na spoločnej dovolenke na juhu Turecka, pripomína AP. Minulý týždeň obaja lídri naznačili, že sú pripravení skončiť napätie a znormalizovať svoje diplomatické vzťahy.



V Turecku sa nachádza podľa údajov OSN asi 3,2 milióna sýrskych utečencov. Turecká vláda pritom v súčasnosti čelí zvýšenému tlaku na ich deportáciu v čase hospodárskeho poklesu a nárastu protimigrantských nálad.