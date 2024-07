Erdogan: Možnosť priamej konfrontácie NATO a Ruska je znepokojujúca

Ankara 11. júla (TASR) - Akákoľvek možnosť priamej konfrontácie medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou je znepokojujúca. Uviedol to vo štvrtok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, informovala agentúra AFP s odvolaním na tureckú tlačovú agentúru Anadolu.



"Možnosť priameho konfliktu medzi NATO a Ruskom je nepochybne znepokojujúca... Je potrebné sa vedome vyhnúť všetkým krokom, ktoré by mohli viesť k takémuto výsledku," povedal Erdogan na summite NATO vo Washingtone.



Turecký prezident sa tak vyjadril deň po tom, ako spojenci NATO oznámili, že začali so sľúbenými dodávkami stíhačiek F-16 na Ukrajinu a zintenzívnili prísľuby Kyjevu o prípadnom členstve v Aliancii. Spojené štáty navyše oznámili, že posilnia ochranu partnerských krajín NATO v Európe tým, že od roku 2026 dočasne umiestnia v Nemecku riadené strely typu Tomahawk a ďalšie zbrane dlhého dosahu.



Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov vo štvrtok reagoval, že Moskva sleduje, ako sa vojenská infraštruktúra NATO približuje k ruským hraniciam, a bude musieť konať, aby Alianciu skrotila. Severoatlantická aliancia je podľa neho v súčasnosti "plne zapojená do konfliktu na Ukrajine", pričom Rusko plánuje na potlačenie hrozby zo strany NATO "reakčné opatrenia".



Turecko, člen NATO, sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 snaží udržiavať dobré vzťahy s Moskvou aj Kyjevom a nepridalo sa k západným sankciám voči Rusku.