Erdogan na stretnutí s Merkelovou varoval pred chaosom v Líbyi

Istanbul 24. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok varoval pred chaosom v Líbyi, ktorý sa môže rozšíriť, ak nebude rýchlo nastolený mier. Medzinárodnú komunitu upozornil, aby neopakovala chyby, ktoré spravila počas občianskej vojny v Sýrii. Informovala o tom agentúra AFP.



Erdogan svoje obavy v súvislosti s konfliktom v Líbyi tlmočil v Istanbule na stretnutí s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.



"Ak urýchlene nenastane prímerie, chaotická atmosféra v Líbyi bude mať dosah na celé Stredomorie," povedal Erdogan a vyzval na zvýšenie nátlaku na poľného maršala Chalífu Haftara, ktorého sily už celé mesiace obliehajú Tripolis a bojujú proti medzinárodne uznanej vláde premiéra Fájiza Sarrádža. Tú podporuje aj Turecko.



Tohtotýždňové raketové útoky na letisko v Tripolise, z ktorých sú obviňované Haftarove sily, podľa Erdogana ukázali, "kto je za mier a kto je (naopak) za krviprelievanie a slzy".



"Veríme, že medzinárodné spoločenstvo neurobí chyby, akých sa dopustilo v Sýrii," vyhlásil. Rýchle riešenie konfliktu v Líbyi je nevyhnutné, aby na území Líbye neposilnili svoj vplyv teroristické organizácie Islamský štát a al-Káida, dodal turecký prezident.



Erdogan sa Merkelovej poďakoval za to, že v Berlíne 19. januára hostila mierový summit o Líbyi, avšak upozornil na to, že úspech 55-bodového mierového plánu závisí výlučne od jeho implementácie, všíma si agentúra DPA.



Merkelová a Erdogan v Istanbule slávnostne otvorili novú turecko-nemeckú univerzitu. Tento krok nastal v čase zlepšenia vzájomných vzťahov oboch krajín. Kancelárka to opísala ako "výnimočný príklad spolupráce Nemecka a Turecka".



V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i k jeho smrti.