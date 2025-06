Erdogan navrhol stretnutie Putina, Zelenského a Trumpa v Turecku

Istanbul 2. júna (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ocenil výsledky druhého kola priamych rokovaní medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou, ktoré sa konalo v pondelok v paláci Čiragan v Istanbule. Erdogan zároveň zopakoval, že je ochotný zorganizovať stretnutie medzi americkým, ruským a ukrajinským prezidentom s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Turecký prezident označil uskutočnenie pondelkových rokovaní za veľký úspech, predovšetkým po nedeľnom dronovom útoku Kyjeva na viacero ruských leteckých základní. „Už to, že sa stretnutie uskutočnilo napriek tomu, čo sa stalo včera (v nedeľu, pozn. TASR), je samo osebe úspech,“ uviedol.



Pondelkové rozhovory boli podľa Erdogana „vynikajúce“ a s ich výsledkom je spokojný. „Údaje, ktoré poskytlo Rusko aj Ukrajina,... (sú) veľmi, veľmi dôležité z hľadiska toho, že ukazujú, aké dôležité sú tieto istanbulské stretnutia. A my sme na to hrdí,“ vyhlásil Erdogan.



Turecký prezident tiež pripomenul, že nasledujúce rokovania o ukončení vojny na Ukrajine by sa znovu mohli uskutočniť v Turecku. „Mojím najväčším želaním pre obe strany je, aby sa (ruský prezident) Vladimir Putin aj (ukrajinský prezident) Volodymyr Zelenskyj stretli v Istanbule alebo Ankare, a dokonca aby sa k nim pridal aj (americký prezident Donald) Trump, ak budú súhlasiť,“ vyhlásil Erdogan a dodal, že Turecko „podnikne kroky“ na uľahčenie takéhoto stretnutia.



Rusko aj Ukrajina si na rokovaniach v Istanbule podľa očakávaní vymenili memorandá, ktoré načrtávajú ich predstavu mierového ukončenia prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Obe strany sa tiež dohodli na výmene ťažko zranených vojnových zajatcov, ako aj tých, ktorí majú menej ako 25 rokov. Ruská delegácia tiež navrhla čiastočné prímerie „na dva až tri dni“ s cieľom získať telá padlých vojakov.