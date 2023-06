Erdogan navrhol Zelenskému medzinárodné vyšetrenie zničenia priehrady

Istanbul 7. júna (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu v telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským navrhol vytvorenie medzinárodnej komisie na vyšetrovanie zničenia Kachovskej priehrady na juhu Ukrajiny. Tento návrh predstavil aj ruskému lídrovi Vladimirovi Putinovi. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Priehrada sa pretrhla v utorok v skorých ranných hodinách po výbuchu. Zo zničenie sa navzájom obviňujú Rusko a Ukrajina.



Členský štát NATO Turecko má dobré vzťahy s oboma krajinami.



"Prezident Erdogan povedal, že by sa mohla zriadiť komisia s účasťou odborníkov z bojujúcich strán, z OSN a medzinárodného spoločenstva vrátane Turecka. Podrobne by vyšetrovala výbuch na Kachovskej priehrade," uviedol prezidentský úrad po telefonáte so Zelenským.



Erdogan predstavil ten istý návrh aj v samostatnom telefonáte s ruským prezidentom Putinom a povedal mu, že Turecko je ochotné zohrať v tom svoju rolu.



Putinovi uviedol, že "je dôležité vykonať dôkladné vyšetrovanie výbuchu na Kachovskej priehrade tak, aby neostal žiaden priestor pre podozrenie".



Kachovská priehrada na rieke Dneper poskytuje chladiacu vodu pre Ruskom okupovanú Záporožskú atómovú elektráreň, zároveň zásobovala kanál privádzajúci vodu na okupovaný Krymský polostrov.



Pretrhnutie priehrady zaplavilo rozsiahle územie a tisíce civilistov museli evakuovať, nastali tiež obavy z ekologickej katastrofy.