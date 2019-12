Erdogan: Nedostatok pomoci pre utečencov nás prinútil k zásahu v Sýrii

Ženeva 17. decembra (TASR) - Nedostatok medzinárodnej pomoci Turecku na podporu miliónov utečencov na jeho území prinútil Ankaru spustiť operáciu v severovýchodnej Sýrii. Vyhlásil to v utorok v Ženeve, kde sa koná Globálne fórum o utečencoch, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.



"Nezdá sa, že sa nám niekto chystal pomáhať," povedal Erdogan účastníkom fóra. "Keďže sme nedostali potrebnú podporu od medzinárodného spoločenstva, museli sme sa o seba postarať sami," povedal podľa agentúry AFP o rozhodnutí Ankary vstúpiť v októbri do Sýrie s cieľom vytvoriť tam tzv. bezpečnú zónu a poslať istý počet z viac ako troch miliónov sýrskych utečencov v Turecku späť do ich vlasti.



Podľa agentúry Reuters Erdogan ďalej povedal, že viac ako 600.000 z nich by sa malo dobrovoľne pripojiť k približne 371.000 utečencom, ktorí sú už v spomínanej zóne, odkiaľ Turecko vytlačilo kurdské milície.



"Musíme nájsť spôsob, ktorý umožní utečencom zostať v ich vlasti a pokojný návrat tých, ktorí prišli do Turecka," uviedol Erdogan.



Po príchode na ženevské globálne fórum uviedol, že Turecko vynaložilo za deväť rokov na utečencov viac ako 40 miliárd dolárov (vyše 30 miliárd eur) a kritizoval Európsku úniu, ktorá na tento účel vyčlenila takmer šesť miliárd eur, no z tejto sumy neposkytla ani približne polovicu.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu začiatkom decembra uviedol, že jeho krajina stiahne svojich vojakov zo severu Sýrie až po dosiahnutí politického riešenia tamojšieho konfliktu. V opačnom prípade by tam buď "teroristi" zaplnili mocenské vákuum, alebo by sýrsky režim znova prevzal kontrolu, čo by odradilo sýrskych utečencov od návratu, dodal Čavušoglu.