Erdogan: Nedovolíme, aby extrémisti opäť uvrhli Sýriu do stavu chaosu

Istanbul 23. júna (TASR) - Turecko nedovolí extrémistom, aby Sýriu opäť zatiahli do stavu chaosu a nestability, uviedol v pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Reagoval na nedeľňajší samovražedný útok v chráme gréckej pravoslávnej cirkvi v Damasku, ktorý si vyžiadal 22 obetí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Nikdy nedovolíme, aby náš sused a brat Sýria... bol zatiahnutý do nového prostredia nestability prostredníctvom zástupných teroristických organizácií,“ povedal prezident a prisľúbil, že bude podporovať boj novej vlády proti takýmto skupinám. Nevysvetlil však, čo má na mysli pod „zástupnými“ skupinami, píše AFP.



Vláda v Damasku obvinila z nedeľňajšej streľby členov teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Išlo o prvý takýto incident za uplynulých šesť mesiacov od pádu režimu bývalého prezidenta Bašára Asada. Útok označila za snahu „podkopať národné spolužitie a destabilizovať krajinu“. Na čele Sýrie v súčasnosti stojí prechodná vláda z veľkej časti pozostávajúca z islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS). Turecko bolo kľúčovým podporovateľom povstalcov HTS, ktorí zvrhli Asada, a opakovane ponúklo svoje vojenské sily na boj proti IS či iným militantným hrozbám.



V pondelok dôrazne odsúdila útok na kostol aj Európska únia a vyjadrila rodinám obetí hlbokú sústrasť. „Toto ohavné a zbabelé násilie voči kresťanom je útokom na všetkým Sýrčanov... je potrebné zintenzívniť úsilie v boji proti teroristickej hrozbe a zabezpečiť trvalú porážku organizácie Daesh a ďalších teroristických skupín,“ uvádza sa v stanovisku na stránke Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS).



Arabský akronym Daesh označuje ISIS, teda Islamský štát v Iraku a Sýrii. Používajú ho mnohé vlády a médiá, aby nepodporovali propagandu ISIS, ktorá sa snaží pôsobiť ako legitímny štát.



EÚ v stanovisku zároveň vyjadrila solidaritu sýrskemu ľudu a podporu dočasnej vláde pri „zaisťovaní bezpečnosti všetkých Sýrčanov bez diskriminácie založenej na etnickej príslušnosti či náboženstve.“