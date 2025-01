Erdogan:Nedovolíme rozpad Sýrie, ak nastane riziko, prijmeme opatrenia

Ankara 6. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyhlásil, že nedopustí rozpad Sýrie. Pokiaľ by k tomu malo dôjsť je ochotný nariadiť vojenskú intervenciu. Turecko je v dlhodobom konflikte s kurdskými milíciami na severe krajiny, proti ktorým už v minulosti podniklo viaceré vojenské operácie. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Nemôžeme pod žiadnou zámienkou akceptovať rozdelenie Sýrie a ak zaznamenáme najmenšie riziko, prijmeme potrebné opatrenia," vyhlásil Erdogan, podľa ktorého na to Turecko "má prostriedky" a môže zasiahnuť "v priebehu jednej noci".



Turecko pod vedením Erdogana je v dlhodobom konflikte s kurdskými Oddielmi ľudovej sebaobrany (YPG). Tie sú hlavnou silou v Spojenými štátmi podporovanej aliancii známej ako Sýrske demokratické sily (SDF), ktorá pôsobí na severe Sýrie v de facto autonómnej oblasti Rojava. Turecko však YPG považuje za odnož Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá bojuje proti tureckému štátu a je zakázaná ako teroristická organizácia Ankarou, Washingtonom i Európskou úniou.



Erdogan opakovane uviedol, že kurdské milície v severnej Sýrii chce zničiť a prirovnal ich k teroristom z Islamského štátu (IS). Tie pritom stáli na čele bojov proti IS, ktorý bol v roku 2019 porazený a podľa USA sú kurdské sily kľúčové pre zabránenie opätovnému vzostupu teroristov v oblasti.



Po zvrhnutí režimu dlhoročného prezidenta Bašára Asada a prevzatí moci povstaleckými skupinami na čele s islamistami z Hajat Tahrír aš-Šám predstavitelia nového vedenia uviedli, že Sýria bude v novom usporiadaní centralizovaným štátom a nerátajú s federálnym statusom pre Kurdov v Rojave.