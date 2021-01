Erdogan: Nepokoje vo Washingtone sú hanbou pre demokraciu

Ankara 8. januára (TASR) - Útok demonštrantov na sídlo amerického Kongresu je hanbou pre demokraciu, uviedol v piatok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Informovala o tom agentúra AFP.



"Dúfame, že odovzdanie moci pánovi Bidenovi 20. januára bude pokojné a že v Amerike bude opäť pokoj," povedal Erdogan novinárom v Istanbule a zároveň vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým obetí. "Je to hanbou pre demokraciu," dodal turecký prezident.



Diplomatické vzťahy medzi Ankarou a Washingtonom sa zhoršili po pokuse o štátny prevrat v Turecku v roku 2016. Erdogan zo zosnovania prevratu viní duchovného Fethullaha Gülena žijúceho v exile v Spojených štátoch, ktoré ho odmietajú vydať do Turecka.



Demonštranti vo Washingtone sa v stredu na Trumpov popud vydali ku Kapitolu, kde zvalili policajné zátarasy okolo areálu, prenikli k budove, na ktorej rozbíjali okná a dvere, a tak sa dostali do kuloárov a sál. Dôsledkom ich násilného konania bolo prerušenie spoločnej schôdze oboch snemovní Kongresu, na ktorom mali potvrdiť víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách z 3. novembra. Po tom, ako sa polícii podarilo obnoviť kontrolu nad objektom, sa poslanci k rokovaniu vrátili a Bidena potvrdili ako víťaza volieb.



Počas nepokojov zomreli piati ľudia vrátane jedného policajta.