Erdogan nevylučuje rozhovory s Asadom, no odmieta opustiť sever Sýrie

Istanbul 17. júla (TASR) - Turecko sa zaviazalo normalizovať svoje vzťahy so susednou Sýriou vrátane možnosti priamych rozhovorov s prezidentom Bašárom Asadom, ale nemôže stiahnuť svoje vojská zo severu Sýrie, keďže tam bojuje proti teroristom, vyhlásil v pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Nie sme proti stretnutiu s Asadom, mohli by sme sa stretnúť. Záleží na spôsobe, ako k nám pristupujú," povedal Erdogan novinárom v Istanbule pred odchodom na turné do oblasti Perzského zálivu.



Začiatkom marca Asad povedal, že sa s Erdoganom stretne iba vtedy, keď bude Turecko pripravené "úplne opustiť sýrske územia", pripomenula DPA.



Damask na Erdoganove vyjadrenia bezprostredne nereagoval, ale podľa sýrskych pozorovateľov blízkych vláde sa turecký prezident snaží zistiť, či sa postoj Asada od marca zmenil.



Turecko, ktoré od začiatku povstania proti Asadovi v roku 2011 podporuje opozičné sily, má pod kontrolou časti územia na severe Sýrie.