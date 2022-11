Erdogan nevylučuje stretnutie so sýrskym prezidentom Asadom

Istanbul 23. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu povedal, že nevylučuje možné stretnutie so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Turecko podporuje povstalcov, ktorí sa usilujú zvrhnúť Asadov režim a Erdogan označil sýrskeho prezidenta za "vraha", píše AFP.



Ankara prerušila diplomatické vzťahy s Damaskom v marci 2012, krátko po začiatku vojnového konfliktu v Sýrii, a v roku 2016 spustila na severe tejto krajiny prvú zo série svojich vojenských operácií, píše agentúra Reuters.



Na otázku reportérov o možnom stretnutí so sýrskym prezidentom Erdogan v stredu povedal, že "je to možné". "V politike nie je priestor na roztrpčenie. Nakoniec, sú podnikané kroky za čo najpriaznivejších podmienok," dodal.



Turecká armáda v uplynulých dňoch letecky útočila proti kurdským cieľom v Iraku a Sýrii a Erdogan v utorok pohrozil aj spustením pozemnej operácie.



Turecké nálety boli reakciou na bombový útok v Istanbule 13. novembra, pri ktorom prišlo o život šesť ľudí a 81 utrpelo zranenia. Ankara z útoku obvinila Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Európska únia i Spojené štáty zaradili na zoznam teroristických organizácií. PKK vedie od roku 1984 ozbrojený boj proti tureckému štátu.