Erdogan nevylučuje, že podporí kandidatúru Švédska do NATO

Istanbul 7. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok ponechal otvorenú možnosť podporenia kandidatúry Švédska do NATO a povedal, že jeho krajina na nadchádzajúcom summite Aliancie v litovskom Vilniuse "urobí najlepšie rozhodnutie, nech už bude akékoľvek". TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Erdogan sa vyjadril niekoľko hodín predtým, ako mal prijať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na rokovaniach zameraných na vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine a rozširovanie Severoatlantickej aliancie pod vedením USA.



Turecko, ktoré je členom NATO, odmieta podporiť prijatie Švédska do Aliancie. Tento postoj podráždil Washington i Brusel, ktoré tvrdia, že Štokholm urobil dosť pre riešenie obáv Ankary.



Erdogan blokuje kandidatúru Švédska z dôvodu dlhodobého sporu o (z pohľadu Ankary) laxný prístup Štokholmu k údajným kurdským militantom žijúcim v tejto škandinávskej krajine.



Erdogan v piatok potvrdil svoje obavy a opýtal sa, "ako môže krajina s teroristami na uliciach prispievať k NATO", cituje AFP slová tureckého lídra.



Erdogan však zároveň nevylúčil, že dá zelenú členstvu Švédska, o čom bude v pondelok rokovať so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom na rozhovoroch pred summitom NATO vo Vilniuse.



Erdogan počas príhovoru ku kadetom v Istanbule ďalej povedal, že na summite NATO, ktorý sa začne v utorok (11. júla) v litovskom hlavnom meste, vyjadrí obavy Ankary zo vstupu Švédska do tejto vojenskej aliancie, dopĺňa tlačová agentúra DPA.



Turecko obviňuje Švédsko z podpory skupín, ktoré Ankara považuje za teroristické, pričom má na mysli najmä zakázaných povstalcov zo Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorí bojujú za autonómiu na juhovýchode Turecka.