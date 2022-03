Erdogan nie je proti rozširovaniu NATO

Ankara 1. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval v utorok Ukrajinu a Rusko, aby okamžite zastavili boje a "prispeli k svetovému mieru". Na tlačovej konferencii v Ankare zároveň dodal, že nie je proti rozširovaniu Európskej únie ani Severoatlantickej aliancie (NATO). Informovala o tom agentúra Reuters.



Na otázku o kandidatúre Ukrajiny na členstvo v EÚ Erdogan povedal, že Turecko, ktoré je už desaťročia kandidátom na členstvo v Únii, by podporilo akékoľvek rozšírenie EÚ aj NATO. Zároveň však vyzval európskych partnerov, aby preukázali "rovnakú citlivosť", akú prejavili pri kandidatúre Kyjeva na členstvo v Únii, aj čo sa týka prístupových rokovaní Turecka.



"Zaradíte Turecko do svojho programu, keď niekto napadne aj (nás)?" povedal Erdogan a kritizoval členské štáty EÚ za to, že "nie sú úprimné".



Turecko je členom NATO a má námornú hranicu s Ukrajinou aj Ruskom. S oboma krajinami má navyše dobré vzťahy, píše Reuters. V pondelok však Ankara oznámila, že sa v súlade s Konvenciou z Montreux rozhodla uzavrieť prielivy Bospor a Dardanely pre vojenské lode, čím obmedzí presun niektorých ruských lodí zo Stredozemného mora.