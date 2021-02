Erdogan obvinil Spojené štáty z podpory kurdských teroristov

Ankara 15. februára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok obvinil Spojené štáty, že sa pridali na stranu "teroristov". Erdogan to vyhlásil deň po tom, ako Ankara oznámila, že kurdskí militanti na severe Iraku popravili 13 zajatcov - väčšinou tureckých vojakov a policajtov -, ktorých údajne uniesli v juhovýchodnom Turecku a zadržiavali v Iraku.



Strana kurdských pracujúcich (PKK) uviedla, že týchto 13 ľudí zahynulo, keď turecké sily bombardovali jaskyňu, kde mužov zadržiavali.



Ministerstvo zahraničných vecí USA vydalo k incidentu vyhlásenie, v ktorom ubezpečilo o podpore Turecka ako spojenca v NATO, a prejavilo sústrasť pozostalým.



Vo vyhlásení amerického rezortu diplomacie sa tiež uvádza, že ak sa potvrdia správy, že tureckí civilisti zahynuli rukou ozbrojencov PKK, "čo najrozhodnejšie to odsúdime".



PKK je Tureckom, Spojenými štátmi a EÚ, ako aj ďalšími krajinami označovaná za teroristickú organizáciu, ktorá za viac ako 30 rokov boja proti vláde v Ankare zavinila smrť 40.000 ľudí vrátane žien a detí.



Washington však v posledných rokoch - v rámci boja proti tzv. Islamskému štátu (IS) v Sýrii - podporil tamojšie kurdské milície, ktoré Turecko považuje za odnož PKK.



"Vyhlásenie Spojených štátov (k incidentu v Iraku) je fraška. Povedali ste, že nepodporujete teroristov, aj keď v skutočnosti stojíte na ich strane a za nimi," uviedol Erdogan vo svojom prvom komentári.



Aj turecký minister zahraničných Mevlüt Čavušoglu v pondelok kritizoval "niektoré krajiny, ktoré tvrdia, že bojujú proti terorizmu, ale o poprave 13 tureckých občanov skupinou PKK v severnom Iraku buď mlčia, alebo ju zľahčujú".



Minister sľúbil, že smrť občanov popraveným PKK v regióne Gara bude pomstená a že Turecko je odhodlané pokračovať v zákrokoch proti teroristickým organizáciám vo svojej krajine aj v zahraničí.



V samostatnom vyhlásení Čavušoglu dôrazne kritizoval západné krajiny za ich "dvojaké štandardy" a "selektívny prístup" k terorizmu.



Sústrasť v súvislosti s incidentom Ankare medzičasom vyslovili Azerbajdžan, Katar i Irán.



Turecký denník Hürriyet napísal, že telá 13 tureckých občanov sa našli počas protiteroristickej operácie tureckých jednotiek v severnom Iraku. V nedeľu o tom informoval turecký minister obrany Hulusi Akar.



Turecké sily spustili 10. februára operáciu Orlí pazúr 2, ktorá je zameraná proti povstalcom PKK v severoirackej provincii Dahúk. Cieľom operácie je zabrániť PKK a iným ozbrojeným skupinám v obnovovaní pozícií používaných na uskutočňovanie cezhraničných teroristických útokov v Turecku.



Operácie Tigrí pazúr a Orlí pazúr sa začali vlani v júni s cieľom zaistiť bezpečnosť tureckých občanov a tureckých hraníc.