Erdogan obvinil Západ z provokácií voči Rusku

Belehrad 7. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obvinil v stredu západné krajiny z inscenovania "provokácií" voči Rusku, ktoré tak podľa jeho slov prinútili obmedziť dodávky energií do Európy.



Informuje o tom agentúra AFP, pričom pripomína, že Erdogan sa snaží udržiavať dobré pracovné vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a zároveň zachovávať neutrálny postoj v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, ktorej však dodáva zbrane aj bojové drony.



Turecký prezident povedal v stredu novinárom v Belehrade, kde je aktuálne na návšteve, že chápe Putinovo rozhodnutie zastaviť dodávky zemného plynu cez plynovod Nord Stream do Nemecka.



"Môžem veľmi jasne povedať, že postoj Západu – pričom nie je potrebné nikoho menovať – nepovažujem za správny. Ide totiž o politiku založenú na provokáciách... Pokiaľ sa budete snažiť viesť takúto provokačnú vojnu, nebudete schopní dosiahnuť potrebný výsledok," povedal Erdogan.



Turecký prezident sa v ostatnom čase pokúša využiť svoje otvorené vzťahy s Moskvou i Kyjevom na to, aby zorganizoval rozhovory medzi Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, uvádza AFP. "Ako Turecko sme vždy udržiavali politiku rovnováhy medzi Ukrajinou a Ruskom. V tejto vyváženej politike budeme pokračovať," povedal v Belehrade.



Erdogan by sa mal s Putinom už na budúci týždeň osobne stretnúť na Summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO), ktorý sa bude konať 15. – 16. septembra v uzbeckom Samarkande.



AFP pripomína, že Turecko sa nepridalo k západným krajinám, ktoré na Rusko uvalili sankcie pre inváziu na Ukrajinu. Erdogan s Putinom zároveň na nedávnom stretnutí v ruskom letovisku Soči podpísal novú dohodu o ekonomickej spolupráci.