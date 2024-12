Erdogan: Očakáva, že jeho spojenci prestanú podporovať Kurdov v Sýrii

Ankara 20. decembra (TASR) – Turecko podľa svojho prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana očakáva, že cudzie krajiny prestanú po zvrhnutí režimu Bašára Asada podporovať kurských bojovníkov v Sýrii. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry Reuters, ktorá pripomína, že Ankara sa snaží izolovať Kurdov, ktorí dlho bojovali po boku amerických vojakov.



Erdogan novinárom počas návratu zo summitu v Egypte vo štvrtok povedal, že už nie je nijaký dôvod na to, aby cudzie krajiny podporovali bojovníkov z kurdských Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG). Vyjadrenia zverejnila jeho kancelária v piatok.



Skupina YPG je hlavnou silou v Spojenými štátmi podporovanej aliancii známej ako Sýrske demokratické sily (SDF), ktorá pôsobí na severe Sýrie. Turecko však YPG považuje za odnož Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá bojuje proti tureckému štátu a je zakázaná ako teroristická organizácia Ankarou, Washingtonom i Európskou úniou.



Erdogan prirovnal YPG k militantom z Islamského štátu (IS) a vyhlásil, že jedna ani druhá skupina nemajú v Sýrii budúcnosť a budú "rozdrvené v najkratšom možnom čase".



SDF zohrali významnú úlohu pri porážke militantov IS v rokoch 2014-17 s leteckou podporou USA a naďalej strážia islamistických bojovníkov vo väzenských táboroch, priblížil Reuters.



Ankara spolu so svojimi sýrskymi spojencami uskutočnila v severnej Sýrii viacero cezhraničných ofenzív proti SDF a opakovane žiada, aby Washington ako jej spojenec z NATO zastavil svoju podporu týmto bojovníkom.