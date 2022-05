Erdogan odmieta komunikovať s Mitsotakisom pre jeho postoj voči Ankare

Ankara 24. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok uviedol, že prerušuje komunikáciu s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom a pre nepriateľský postoj Mitsotakisa voči Ankare zruší dôležité stretnutie tureckej a gréckej vlády. V utorok o tom informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Erdogan obvinil Grécko, že ukrýva stúpencov moslimského duchovného Fethullaha Gülena, ktorý podľa Ankary stojí za neúspešným pokusom o prevrat v Turecku z roku 2016. Gülen obvinenia Ankary dlhodobo odmieta.



Turecký prezident tvrdí, že Mitsotakis počas nedávnej návštevy Spojených štátov odporučil americkým predstaviteľom, aby Ankare nepredali stíhačky typu F-16.



"Tento rok sme mali mať strategické stretnutie rady. Na mojom zozname už nie je nikto zvaný Mitsotakis," uviedol Erdogan. Podľa svojich slov už nikdy neprijme takéto stretnutie s gréckym premiérom, pretože Ankara spolupracuje iba s politikmi, "ktorí plnia svoje sľuby, majú charakter a sú čestní".



Turecký líder pravdepodobne narážal na minulotýždňové slová gréckeho premiéra, ktorý vo Washingtone vyzval americký Kongres, aby sa vyhol vytvoreniu nového zdroja nestability na juhovýchodnom krídle Severoatlantickej aliancie, vysvetľuje AP.



"Grécka zahraničná politika je pevne založená na dejinách, medzinárodnom práve a našich spojenectvách, bez ohľadu na to, či to niekomu prekáža," povedal hovorca gréckej vlády Jannis Ekonomu v reakcii na Erdoganove slová.



Grécko v máji oficiálne predĺžilo svoju bilaterálnu vojenskú dohodu so Spojenými štátmi o päť rokov. Na základe tejto dohody má americká armáda prístup k štyrom vojenským základniam na gréckom území.



"Koho týmito základňami Grécko ohrozuje? Prečo Grécko tieto základne zriaďuje?" pýta sa Erdogan. Turecko podľa neho urobilo chybu, keď v roku 1980 akceptovalo že Grécko bolo opätovne prijaté do vojenského krídla organizácie NATO.