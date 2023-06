Erdogan odmieta nátlak na prijatie Švédska do NATO na júlovom summite

Istanbul 14. júna (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu odmietol rastúci medzinárodný tlak na Ankaru, aby schválila žiadosť Švédska o vstup do NATO pred júlovým summitom Severoatlantickej aliancie. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Švédsko má očakávania. Neznamená to však, že im vyhovieme. Ak máme tieto očakávania splniť, musí najskôr Švédsko urobiť svoju časť," uviedol Erdogan vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária.



Švédsko a susedné Fínsko sa vlani v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu rozhodli odkloniť od svojej dlhoročnej politiky vojenskej neangažovanosti a požiadali o vstup do NATO.



Ich žiadosti musia schváliť všetky členské krajiny NATO a zatiaľ čo Fínsko sa stalo oficiálne členom Aliancie v apríli, žiadosť Švédska stále neschválili Turecko a Maďarsko.



Americký prezident Joe Biden a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v uplynulých mesiacoch s Erdoganom o tejto záležitosti hovorili, či už osobne, alebo telefonicky. Erdogan však poukázal na to, že Stoltenbergova návšteva Turecka sa zhodovala s protestami kurdských prívržencov skupiny, ktorú Ankara považuje za teroristickú.



Turecko pritom tlačí na Švédsko, aby podobné protesty zakázalo. "Podľa ústavy majú (švédske) orgány činné v trestnom konaní isté práva. Použite tieto práva. Ak sa s tým neporátate, nemôžme (povedať áno) na summite vo Vilniuse," uviedol Erdogan.