Erdogan odsúdil útoky na Gazu, kritizuje i vraždy civilistov v Izraeli

Istanbul 11. októbra (TASR) - Izrael sa v pásme Gazy "nespráva ako štát", vyhlásil v stredu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď Izrael ostreľuje Gazu po víkendovom bezprecedentnom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Erdogan zároveň odsúdil "vraždy civilistov na izraelskom území".



"Izrael by nemal zabúdať, že ak sa bude správať viac ako 'organizácia' a nie ako štát, skončí to tak, že sa s ním bude aj tak zaobchádzať," poznamenal Erdogan, ktorý zároveň kritizoval "hanebné metódy" izraelskej armády v husto obývanom pásme Gazy.



Medzi takéto metódy zaradil bombardovanie civilných cieľov, zabíjanie civilného obyvateľstva a blokovanie prísunu humanitárnej pomoci.



Agentúra AFP pripomína, že Erdogan v tejto súvislosti použil slovo "organizácia", ktorým zvyčajne označuje zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Turecko aj západné krajiny považujú za teroristickú skupinu.



"Domnievame sa, že vojna by mala mať svoju etiku a že obe strany by ju mali rešpektovať. Tento princíp sa žiaľ hrubo porušuje v Izraeli a Gaze," vyhlásil turecký prezident.



Počet obetí po víkendovej eskalácii situácie pritom v Izraeli už vzrástol na vyše 1200, oznámil v stredu ráno hovorca Izraelských obranných síl (IDF) Jonathan Conricus s tým, že väčšinu z nich tvoria civilisti. Zranenia utrpelo najmenej 3000 ľudí. Palestínske úrady hlásili po odvetných útokoch Izraela v Gaze 950 mŕtvych a vyše 5000 zranených.



V dôsledku útokov izraelskej armády zo vzduchu, zeme a z mora svoje domovy v palestínskom pásme Gazy opustilo už viac ako 260.000 ľudí, informoval v utorok Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).



Turecký prezident v stredu tiež avizoval, že zintenzívni údery proti kurdským bojovníkom v Sýrii a v Iraku.



"Už sme zintenzívnili vzdušné operácie a budeme v tom pokračovať, a ukážeme teroristom, že ich vieme zničiť kdekoľvek a v každom momente," povedal Erdogan s odkazom na PKK.