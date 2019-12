Erdogan ohlásil posilnenie spolupráce medzi Tureckom a Líbyou

Ankara 18. decembra (TASR) - Turecko chce zlepšiť spoluprácu s Líbyou, pričom je pripravené poskytnúť vojenskú pomoc líbyjskej medzinárodne uznávanej vláde alebo podporiť spoločné aktivity vo východnej časti Stredozemného mora. Povedal to v stredu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorého vyjadrenia prevzala agentúra Reuters z vysielania tureckej televíznej stanice NTV.



Turecko a medzinárodne uznávaná vláda Líbye uzavreli v novembri dohodu o námorných hraniciach, na čo reagovalo s pobúrením Grécko. Dohoda sa týka aj vojenskej a bezpečnostnej spolupráce.



Ankara vyhlásila, že do Líbye, rozdelenej od roku 2014 medzi súperiace frakcie, môžu byť vyslaní tureckí vojaci, ak o to vláda so sídlom v Tripolise požiada.



"Zrýchlime tento proces medzi Tureckom a Líbyou. Povedali sme im, že sme vždy pripravení pomôcť, ak to budú potrebovať," povedal Erdogan v Ženeve, kde sa zúčastnil na fóre o migrácii. Novinárov informoval o stretnutí s líbyjským premiérom Fájizom Sarrádžom, s ktorým prediskutoval prípadné spoločné iniciatívy.



Ankara tiež podľa Reuters vyhlásila, že spomínaná dohoda umožňuje Turecku a Líbyi spoločné aktivity, pokiaľ ide o hľadanie energetických surovín vo východnej časti Stredozemného mora. Tamojší prieskum vykonávaný Tureckom pritom vyvoláva spory s Gréckom a Cyprom.