Erdogan opakuje,že Turecko bude vetovať vstup Fínska a Švédska do NATO

Ankara 19. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok zopakoval, že názor krajiny polmesiaca v otázke vstupu Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie sa nezmenil. Jeho vyhlásenia zazneli vo vysielaní tureckej štátnej televízie TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu). TASR informácie prevzala od agentúr AP a DPA.



"Zodpovedným v NATO sme povedali, že povieme 'nie' na žiadosť Fínska a Švédska o pristúpenie (do Aliancie)," povedal Erdogan.



Najvyšší turecký predstaviteľ obvinil obe krajiny z toho, že sú "ohniskom terorizmu" a "domovom teroristov". Erdogan tvrdí, že Helsinki a Štokholm poskytujú útočisko členom Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Ankara považuje za teroristickú organizáciu. Navrhované rozšírenie NATO by tak podľa jeho slov ohrozilo bezpečnosť Aliancie.



Turecko ešte v stredu v Rade NATO zablokovalo začiatok prístupových rokovaní s oboma severskými krajinami, pripomína DPA. Severoatlantická rada, ktorá je hlavným politickým rozhodovacím orgánom NATO, pre nesúhlas Ankary nemohla prijať rozhodnutie o začatí prístupového procesu.