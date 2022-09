Erdogan opäť podporil Putinove výhrady k vývozu obilia z Ukrajiny

Istanbul 8. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan považuje za oprávnené výhrady ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý tvrdí, že obilie vyvážané z Ukrajiny v rámci dohody podporovanej OSN smeruje skôr do bohatých ako do chudobných krajín. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Agentúra pripomenula, že cieľom dohody o vývoze obilnín z Ukrajiny, podpísanej v júli, bolo zabrániť globálnej potravinovej kríze tým, že sa zaručí bezpečný vstup lodí do ukrajinských prístavov a vyplávanie z nich, čo má umožniť vývoz desiatok miliónov ton obilia. Dohoda napomáha aj ruský vývoz.



"To, že dodávky obilia smerujú do krajín, ktoré uplatňujú tieto sankcie (voči Moskve), Putina znepokojuje. Aj my chceme, aby sa začali dodávky obilia z Ruska," povedal Erdogan na tlačovej konferencii v Chorvátsku.



Turecký prezident dodal, že o tejto téme diskutovať s Putinom v Samarkande.



Erdogan súčasne súhlasil s tvrdením Putina, že iba dve z 87 lodí, ktoré opustili ukrajinské prístavy, boli naložené v súlade s zámerom Svetového potravinového programu OSN na pomoc najchudobnejším krajinám sveta.



Putin to vyhlásil v stredu vo svojom vystúpení na ekonomickom fóre vo Vladivostoku, kde dohodu o obilí označil za podvod a povedal, že chce presadiť obmedzenie prístupu ukrajinského obilia na trhy.



Ako zdôraznila britská stanica BBC, ukrajinské úrady trvajú na tom, že väčšina obilia sa posiela do prístavov Ázie a Afriky.



BBC dodala, že v Ženeve sa v stredu zišli predstavitelia OSN a Ruska, aby prediskutovali sťažnosti Moskvy, podľa ktorej západné sankcie bránia jeho vývozu obilia a hnojív napriek dohode podpísanej v lete Ruskom, Ukrajinou, Tureckom a OSN.



Hovorkyňa OSN pre Čiernomorskú obilnú iniciatívu Ismini Pallaová informovala, že po obnovení vývozu obilnín z Ukrajiny došlo k poklesu svetových cien pšenice. Uviedla, že tento trend bude udržateľný len za predpokladu, budú zabezpečené dodávky potravín a hnojív.