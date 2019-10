Erdogan opäť pohrozil kurdským bojovníkom aj EÚ

Ankara 26. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu vyhlásil, že Turecko "vyčistí" oblasť pri sýrsko-tureckej hranici od "teroristov", ak sa z nej bojovníci kurdských milícií nestiahnu do tej doby, ako to bolo dohodnuté s Ruskom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ak sa teroristi po uplynutí 150 hodín nestiahnu, sami prevezmeme kontrolu a oblasť od nich vyčistíme," povedal Erdogan počas televízneho prejavu v Istanbule. Mal na mysli kurdské milície známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG). Ankara tvrdí, že YPG sú "teroristickou" odnožou zakázanej Stranu kurdských pracujúcich (PKK).



Rusko a Turecko dosiahli v utorok dohodu o spoločnej kontrole nad severovýchodnou Sýriou po zastavení tureckej ofenzívy proti Kurdom, ktorú Ankara spustila 9. októbra.



Dohoda umožňuje Turecku zachovať si kontrolu nad oblasťou, ktorú obsadilo pri ofenzíve, pričom ruskí a sýrski vojaci budú kontrolovať zvyšok turecko-sýrskej hranice. Dohoda dáva Kurdom 150 hodín, so začiatkom od stredajšieho poludnia, na stiahnutie svojich ozbrojených síl 30 kilometrov od spomínanej hranice. Lehota končí budúci týždeň v utorok o 16.00 SEČ.



Erdogan aj napriek svojej hrozbe uviedol, že Turecko "do značnej miery" dosiahlo svoj cieľ z hľadiska vytvorenia "bezpečnej zóny" na ochranu pred útokmi extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) a YPG.



Zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo plán Ankary vytvoriť pozdĺž sýrsko-tureckej hranice "bezpečnú zónu" pre návrat približne 3,6 milióna sýrskych utečencov. Opäť pohrozil, že ak európske krajiny tento plán nepodporia, sýrskym utečencom "otvorí brány" svojej krajiny do Európy.