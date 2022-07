Erdogan opäť pohrozil, že zmrazí úsilie Fínska a Švédska o NATO

Ankara 18. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok opätovne pohrozil, že "zmrazí" úsilie Fínska a Švédska o vstup do NATO v prípade, ak nepristúpia na podmienky Ankary. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Chcel by som opätovne zopakovať, že proces zmrazíme, ak tieto krajiny nepodniknú potrebné kroky na splnenie našich podmienok," povedal Erdogan.



Predstavitelia 30 členských štátov NATO podpísali v utorok 5. júla na summite v Madride prístupové protokoly Fínska a Švédska k Severoatlantickej zmluve. Protokoly musia teraz ratifikovať všetky členské štáty.



Ministri zahraničných vecí Turecka, Fínska a Švédska podpísali pred summitom v Madride memorandum o bezpečnostnej spolupráci a podľa vyhlásenia fínskeho prezidenta Sauliho Niinistöa tak odstránili výhrady Turecka voči kandidatúre Fínska i Švédska na členstvo v NATO.



Ankara ešte v máji uviedla, že bude vstup Fínska a Švédska do blokovať, pretože podporujú teroristov. Turecký prezident ich obviňoval z poskytovania podpory zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK).