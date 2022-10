Erdogan opätovne pohrozil zablokovaním vstupu Švédska do NATO

Praha 7. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok opätovne hrozil blokádou plánovaného vstupu Švédska do NATO. Vzťahy s druhou kandidátskou krajinou, Fínskom, označil za odlišné. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



"Kým budú v uliciach Švédska demonštrovať teroristické organizácie a kým budú v švédskom parlamente teroristi, nenastane žiadna zmena postoja Turecka voči Švédsku," povedal Erdogan na tlačovej konferencii v Prahe počas neformálneho summitu EÚ.



Turecký prezident pripomenul tvrdenia, že švédski politici sympatizujú so Stranou kurdských pracujúcich (PKK) a hnutím exilového moslimského duchovného Fethullaha Gülena, a nepodnikajú voči nim primerané kroky, píše DPA. Strana PKK je v Turecku zakázaná a Gülenovo hnutie Ankara obviňuje zo zosnovania neúspešného pokusu o prevrat v roku 2016.



Erdogan upozornil na rozdiel v prístupe Švédska a Fínska pri plnení bezpečnostných požiadaviek Turecka, ktorými ešte v júni podmienilo ich vstup do NATO, píše AP. "Fínsko nie je krajina, kde sa teroristi voľne potulujú," povedal.



Obe škandinávske krajiny po ruskej invázii na Ukrajinu požiadali v máji o vstup do NATO, pripomína DPA. Prístupové protokoly musí teraz odobriť všetkých 30 členských krajín NATO. Okrem Turecka ich ešte neratifikovalo Maďarsko.



Turecko blokovalo proces vstupu Švédska a Fínska pre údajnú podporu teroristických organizácií. Obe krajiny preto podpísali pred summitom NATO v Madride s Tureckom memorandum a výhrady voči kandidatúre tak odstránili. Ankara však tvrdí, že dohodnuté podmienky Švédsko neplní.