Erdogan označil Trumpov plán za absolútne neprijateľný

Ankara 29. januára (TASR) - Nový plán pre urovnanie izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktorý v utorok predstavil americký prezident Donald Trump, je podľa tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana "absolútne neprijateľný". Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



"Jeruzalem je pre moslimov posvätný. Plán dať Jeruzalem Izraelu je absolútne neprijateľný. Tento plán ignoruje palestínske práva a má legitimizovať izraelskú okupáciu," uviedol Erdogan podľa tureckej televízie CNN Türk.



Erdogan zdôraznil, že Trumpov plán "nebude slúžiť mieru ani neprinesie riešenie."



Trump v utorok zverejnil dlho očakávaný plán zameraný na vyriešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, podľa ktorého Jeruzalem zostane "nerozdeleným hlavným mestom" Izraela. Trumpova iniciatíva okrem úplnej kontroly nad Jeruzalemom židovskému štátu umožňuje aj pripojiť k svojmu územiu údolie rieky Jordán - strategickú oblasť západného brehu Jordánu -, ako aj osady, ktoré sa dotýkajú palestínskeho územia.



Podľa Trumpovho plánu by nezávislý palestínsky štát mohol vzniknúť na zvyšnom území Západného brehu a pásma Gazy a mal by byť demilitarizovaný. Trumpov plán zahŕňa aj vyhliadky na pomoc a investície pre Palestínčanov v objeme miliárd dolárov.



Palestínčania naprieč celým politickým spektrom tento plán odsúdili a odmietli.



Vzťahy Turecka s Izraelom sú v súčasnosti napäté, pričom Erdogan sám seba považuje za bojovníka za "palestínsku vec".



Keď Washington v roku 2017 uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a presťahoval tam svoje veľvyslanectvo, tureckí predstavitelia za to Trumpa opakovane skritizovali.