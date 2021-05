Erdogan označil tvrdenia mafiánskeho bossa za sprisahanie

Ankara 26. mája (TASR) - Za sprisahanie proti Turecku označil prezident Recep Tayyip Erdogan tvrdenia mafiánskeho bossa Sedata Pekera obviňujúce tureckých vládnych činiteľov. Erdogan zároveň ohlásil boj proti zločineckým gangom, píše agentúra AP.



Usvedčený mafiánsky boss Sedat Peker, ktorý žije v exile, v uplynulých týždňoch zverejnil prostredníctvom sociálnych médií sériu videí, v ktorých vyslovil ohromujúce tvrdenia proti členom vládnej strany vrátane údajnej korupcie, obchodu s drogami či krytia vraždy. Peker tvrdí, že existujú blízke väzby vysokopostavených činiteľov s podsvetím.



Peker, o ktorom sa predpokladá, že v súčasnosti žije v Dubaji, svoje tvrdenia doposiaľ nepodložil konkrétnymi dôkazmi, píše AP. Obvinenia sa týkali ministra vnútra Süleymana Soylua, syna bývalého premiéra Binaliho Yildirima a jedného z bývalých ministrov vnútra Mehmeta Agara a jeho syna, ktorý je v súčasnosti poslancom Erdoganovej vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP).



Videá na sociálnej sieti YouTube už majú milióny zhliadnutí a tureckú opozíciu viedli k výzvam na Soyluho odstúpenie, ako aj prešetrenie Pekerových tvrdení.



Erdogan v stredu prelomil svoje týždeň trvajúce mlčanie a Pekerove tvrdenia označil za "podvodnú operáciu", ktorej terčom je samotná krajina a jej vláda.



"Prekazíme tieto hry, tieto sprisahania. Nikto by nemal pochybovať o tom, že zastavíme to podvodnú operáciu," povedal turecký prezident v prejave členom svojej strany. "Prenasledujeme členov zločineckých gangov, kamkoľvek na svete ujdú. Nenecháme týchto kriminálnikov samých, kým ich neprivedieme späť do našej krajiny a neodovzdáme súdu," dodal.



V najnovšom videu zverejnenom v nedeľu 49-ročný mafiánsky boss tvrdí, že Yildirimov syn Erkam cestoval do Venezuely, aby vytýčil možné trasy na pašovanie drog, píše AP. Expremiér Binali Yildirim tvrdenie ostro odmietol a nástojil na tom, že jeho syn, ktorý vlastní prepravnú spoločnosť, do venezuelského Caracasu cestoval na humanitárnu misiu s cieľom odovzdať pomôcky na testovanie na ochorenie COVID-19 a ochranné rúška.



Peker tiež tvrdí, že mal blízky vzťah s ministrom vnútra Soyluom, ktorý mu mal poskytovať citlivé informácie a varovať ho v súvislosti s vyšetrovaním jeho skupiny. Soylu mal Pekera údajne tiež požiadať o pomoc v snahe poraziť rivalskú frakciu vnútri vládnucej strany, ktorú vedie Erdoganov zať. Soylu obvinenia poprel a na Pekera podal trestné oznámenie.



Podľa agentúry AP nie je jasné, prečo sa mafiánsky boss, ktorý podporoval Erdogana v organizovaní politických zhromaždení a vyhrážal sa jeho odporcom, obrátil proti vláde. Peker tvrdí, že bol prinútený hovoriť po tom, čo s jeho manželkou a dvoma dcérami údajne zle zaobchádzali počas policajnej razie v ich dome.