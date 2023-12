Erdogan oznámil cestu do Grécka zameranú na zlepšenie vzťahov

Istanbul 2. decembra (TASR) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu oznámil, že budúci týždeň pocestuje do Grécka v rámci snahy o zlepšenie vzťahov medzi oboma susednými krajinami. Návšteva sa uskutoční 7. decembra, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



"Dúfam, že začne nová éra," povedal Erdogan novinárom počas letu späť do Turecka z klimatickej konferencie COP28 v Dubaji. Dodal, že s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom bude hovoriť o "názorových rozdieloch", ako aj o vzťahoch Turecka a Európskej únie.



Mitsotakis v novembri povedal, že Atény podporujú snahy Bruselu o oživenie migračnej dohody Turecka a EÚ z roku 2016. Dohoda o boji proti prevádzaniu utečencov cez hranice a vracaní migrantov do Turecka je pozastavená od roku 2020.



"Ideme do Atén s obojstranne prospešným prístupom," uviedol Erdogan s tým, že Ankara dúfa v rozšírenie spolupráce s Gréckom.



Ankara a Atény majú dlhodobo spory vo viacerých problematických otázkach, ako sú zvrchovanosť nad ostrovmi v Egejskom mori či využívanie energetických zdrojov vo východnej časti Stredozemného mora.