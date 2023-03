Erdogan: Parlament začne schvaľovať žiadosť Fínska o vstup do NATO

Ankara 17. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok požiadal parlament, aby hlasoval o ratifikácii žiadosti Fínska o vstup do Severoatlantickej aliancie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"V našom parlamente sme sa rozhodli spustiť protokol o vstupe Fínska do NATO," povedal Erdogan po stretnutí so svojím fínskym kolegom Saulim Niinistöm v Ankare. Helsinki podľa neho podnikli "autentické a konkrétne kroky" na splnenie záväzkov vyplývajúcich z trojstranného memoranda medzi Fínskom, Švédskom a Tureckom podpísaného vlani v júni, napísala agentúra AP.



Erdogan dodal, že dúfa v ratifikovanie prístupového protokolu do májových parlamentných a prezidentských volieb v Turecku.



Helsinki a Štokholm požiadali o vstup do NATO už vlani, no ich žiadosti nateraz blokovalo Turecko. Voči vstupu Švédska do Aliancie má Ankara aj naďalej výhrady.



Tureckých predstaviteľov nedávno pobúril protest pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme, kde krajne pravicový politik zapálil Korán. Ankara opakovane tvrdí, že Švédsko nedokázalo implementovať svoju časť dohody uzavretej pred vlaňajším summitom NATO v Madride.



Žiadosť Fínska a Švédska o vstup do NATO zatiaľ neschválilo ani Maďarsko, ktoré ratifikáciu odkladá už vyše pol roka.