Erdogan: Parlamentné a prezidentské voľby budú v Turecku 14. mája

Istanbul 1. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu vylúčil akýkoľvek odklad volieb v súvislosti s nedávnym ničivým zemetrasením a potvrdil, že hlasovanie v prezidentských a parlamentných voľbách sa uskutoční 14. mája. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Voľby sa tak uskutočnia len niečo vyše troch mesiacov po ničivom zemetrasení, ktoré v Turecku zabilo viac ako 45.000 ľudí.



"Ak boh dá, tento národ urobí 14. mája to, čo je potrebné," povedal Erdogan v prejave pred zákonodarcami svojej vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP), pričom narážal na dátum, o ktorom predtým hovoril ako o termíne konania hlasovania.



Turecký líder predtým navrhol, aby sa 14. mája konali akési krízové voľby, ktoré by mohli udržať jeho islamistickú vládu pri moci až do roku 2028.



Spomínané zemetrasenie postihlo Turecko 6. februára. Otrasy mali magnitúdu 7,8 a v Turecku a susednej Sýrii si vyžiadali viac než 48.000 obetí na životoch. Odvtedy danú oblasť postihlo aj viac ako 10.000 dotrasov.



V 11 provinciách postihnutých zemetrasením vyhlásil Erdogan na tri mesiace výnimočný stav. Keďže tento región stále trpí silnými dotrasmi, je nepravdepodobné, že sa tam uskutoční predvolebná kampaň.