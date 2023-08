Erdogan plánuje čoskoro rokovať s Putinom o obnove obilnej dohody

Ankara 28. augusta (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan čoskoro navštívi Rusko, aby so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom rokoval o obnove čiernomorskej obilnej dohody. Uviedol to v pondelok hovorca Erdoganovej Strany spravodlivosti Omer Celik. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Celik spresnil, že stretnutie sa uskutoční v Soči na pobreží Čierneho mora. Erdogan je podľa hovorcu presvedčený, že sa mu na rozhovoroch podarí odvrátiť hroziacu potravinovú krízu.



Agentúra Bloomberg oznámila, že stretnutie by sa mohlo uskutočniť 8. septembra, ešte než Erdogan odcestuje na summit krajín skupiny G20 v indickom Naí Dillí. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre médiá uviedol, že na príprave stretnutia sa intenzívne pracuje. Podrobnosti o mieste alebo termíne schôdzky neposkytol.



Erdogan má dobré vzťahy s Moskvou i s Kyjevom a usiluje sa obe strany priviesť k oficiálnym mierovým rokovaniam, píše AFP. Turecko tiež vlani pomohlo vyrokovať dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá aj počas vojny umožňovala vývoz ukrajinského obilia z troch prístavov v Čiernom mori.



Rusko však v júli tohto roka dohodu prestalo plniť a odvtedy opakovane útočí na ukrajinskú infraštruktúru v prístavoch. Tiež upozornilo, že by mohlo akúkoľvek loď v Čiernom mori považovať za vojenský cieľ. Erdogan sa snaží obilnú dohodu obnoviť.