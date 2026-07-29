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Erdogan: Plány o budúcnosti Cypru nesmú ignorovať práva Turkov
Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo tretinu územia na severe krajiny.
Autor TASR
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Ankara 29. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu vyhlásil, že na neúspech je odkázaný každý plán zameraný na vyriešenie sporu medzi cyperskými Turkami a Grékmi, ktorý bude ignorovať suverénne práva tureckej komunity na ostrove. Rozdelený ostrov tento týždeň navštívil generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Cyperskú otázku nemožno zredukovať na jednoduchú diskusiu o rozdelení moci medzi dvoma komunitami,“ povedal Erdogan. „V podstate ide o uznanie suverénnej rovnosti a medzinárodného postavenia turecko-cyperského národa,“ skonštatoval.
Guterres v stredu oznámil, že pod záštitou OSN plánuje zvolať nové rokovania o konflikte na Cypre vo formáte 5+1, ktoré budú zahŕňať lídrov cyperských Grékov a cyperských Turkov spolu so zástupcami Grécka, Turecka a Spojeného kráľovstva ako garantov nezávislosti Cypru. Stretol sa tiež s prezidentom Cyperskej republiky Nikosom Christodulidisom i s lídrom samozvanej Severocyperskej tureckej republiky Tufanom Erhürmanom, so zástupcami občianskej spoločnosti a ďalších aktivistických skupín.
Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo tretinu územia na severe krajiny. Reagovalo na prevrat cyperských Grékov podporovaný vojenskou juntou v Aténach, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku.
V súčasnosti je Cyprus rozdelený na Severocyperskú tureckú republiku, ktorú uznáva len Turecko, a medzinárodne uznávanú Cyperskú republiku - členskú krajinu EÚ, ktorá ovláda väčšinu ostrova obývanú cyperskými Grékmi.
AFP pripomenula, že Cyprus sa nepodarilo zjednotiť ani po desaťročiach rokovaní pod záštitou OSN. Posledné významné mierové rokovania sa konali v júli 2017 vo švajčiarskej Crans-Montane, skončili sa však neúspechom.
„Cyperskú otázku nemožno zredukovať na jednoduchú diskusiu o rozdelení moci medzi dvoma komunitami,“ povedal Erdogan. „V podstate ide o uznanie suverénnej rovnosti a medzinárodného postavenia turecko-cyperského národa,“ skonštatoval.
Guterres v stredu oznámil, že pod záštitou OSN plánuje zvolať nové rokovania o konflikte na Cypre vo formáte 5+1, ktoré budú zahŕňať lídrov cyperských Grékov a cyperských Turkov spolu so zástupcami Grécka, Turecka a Spojeného kráľovstva ako garantov nezávislosti Cypru. Stretol sa tiež s prezidentom Cyperskej republiky Nikosom Christodulidisom i s lídrom samozvanej Severocyperskej tureckej republiky Tufanom Erhürmanom, so zástupcami občianskej spoločnosti a ďalších aktivistických skupín.
Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo tretinu územia na severe krajiny. Reagovalo na prevrat cyperských Grékov podporovaný vojenskou juntou v Aténach, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku.
V súčasnosti je Cyprus rozdelený na Severocyperskú tureckú republiku, ktorú uznáva len Turecko, a medzinárodne uznávanú Cyperskú republiku - členskú krajinu EÚ, ktorá ovláda väčšinu ostrova obývanú cyperskými Grékmi.
AFP pripomenula, že Cyprus sa nepodarilo zjednotiť ani po desaťročiach rokovaní pod záštitou OSN. Posledné významné mierové rokovania sa konali v júli 2017 vo švajčiarskej Crans-Montane, skončili sa však neúspechom.