Erdogan po 18 rokoch zavítal do sídla hlavnej opozičnej strany

Istanbul 11. júna (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok - prvýkrát za posledných 18 rokov - zavítal do sídla opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) v Ankare, informuje TASR.



Erdoganovo stretnutie s lídrom CHP Özgürom Özelom trvalo asi hodinu a pol a uskutočnilo sa viac ako mesiac po ich prvom stretnutí v máji. Táto schôdzka sa konala krátko po komunálnych voľbách, v ktorých si Özelova CHP udržala kontrolu nad veľkými mestami vrátane Istanbulu a Ankary a expandovala do niektorých provincií v Anatólii považovaných dovtedy za Erdoganove bašty.



Erdogan po komunálnych voľbách naznačoval, že sa bude snažiť o isté "zmäkčenie" vo svojej politike. Pozorovatelia to označili za jeden z dôsledkov marcových volieb, v ktorých Erdoganova Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) utrpela najhoršiu porážku od prevzatia moci v roku 2002. Neúspech AKP v komunálnych voľbách sa pripisuje vysokej inflácii, ktorá v súčasnosti presahuje 75 percent, a devalvácii tureckej líry za posledný rok.



Reuters pripomenul, že Erdogan sa už dlho zasadzuje za novú ústavu, pričom tvrdí, že tá súčasná je "produktom prevratu" z roku 1980. Na jej schválenie však potrebuje podporu najmenej 37 opozičných zákonodarcov. Özelom vedená CHP však myšlienku vypracovania novej ústavy nepodporuje, pričom argumentuje tým, že by to bolo zbytočné. Viní tiež vládu, že nedodržiava ani súčasnú ústavu.



Očakávalo sa, že jednou z tém rokovaní bude aj nedávne odvolanie Mehmeta Siddika Akiša z postu primátora mesta Hakkari zvoleného za prokurdskú Stranu rovnosti a demokracie (DEM).



Úrady Akiša obvinili z prepojenia na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK), čo však Akiš odmieta. Napriek tomu ho súd začiatkom júna uznal za vinného z terorizmu a odsúdil na 19 a pol roka väzenia.



Išlo o vôbec prvé odvolanie prokurdského komunálneho politika od marcových komunálnych volieb, v ktorých strana DEM získala kontrolu nad 77 tureckými obcami a mestami. DEM je po Erdoganovej vládnucej AKP a opozičnej CHP treťou najväčšou politickou stranou v parlamente.



Özel protestoval proti odvolaniu zvoleného primátora a vyzval príslušné úrady na rešpektovanie vôle ľudu.