Erdogan po sankciách za aktivity pri Cypre znova pohrozil islamistami

Istanbul 12. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa v utorok ohradil voči Európskej únii pre jej hrozby sankciami a zopakoval, že Turecko "otvorí brány" militantom z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a pošle ich do Európy, píše agentúra DPA.



"Už som to hovoril predtým. Tieto varovania môžete podceňovať. Brány sa otvoria," povedal Erdogan s tým, že EÚ "v tom potom ostane sama". Týmito slovami reagoval na výčitky EÚ, ktorá pripravuje sankcie proti Turecku v súvislosti s jeho ťažobnými aktivitami pri Cypre.



"Ani sa nepokúšajte vyhrážať Turecku v súvislosti s vývojom na Cypre," povedal novinárom v Ankare po tom, ako upozornil EÚ, nech prehodnotí svoje zaobchádzanie s Tureckom, ktoré hostí štyri milióny utečencov.



Ministri zahraničných vecí EÚ v pondelok v Bruseli podpísali právny rámec, ktorý umožňuje Únii ukladať Turecku sankcie za prieskumné vrty a ťažbu plynu v blízkosti pobrežia Cypru, členského štátu EÚ. Aktivity Turecka vo východnom Stredomorí považuje EÚ za nezákonné.



Ankara tvrdí, že činnosti jej dvoch lodí, zamerané na prieskum nálezísk plynu v blízkosti cyperského pobrežia, sú v súlade s medzinárodným právom.