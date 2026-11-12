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Erdogan po stretnutí s Pezeškijánom vyzval na obnovenie rokovaní
Prezidenti sa stretli na okraj klimatickej konferencie OSN v tureckej Antalyi, uviedla Erdoganova kancelária.
Autor TASR
Antalya 12. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok vyzval na obnovenie diplomatických rokovaní s cieľom ukončiť vojnu medzi USA a Iránom. Uviedol to po stretnutí s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom. Informovala o tom agentúra AFP.
Prezidenti sa stretli na okraj klimatickej konferencie OSN v tureckej Antalyi, uviedla Erdoganova kancelária. Turecký prezident zdôraznil potrebu čo najskôr obnoviť rokovania a dodal, že Turecko bude naďalej podporovať mierové úsilie. Za dôležité označil nájdenie spoločných základných východísk medzi stranami a vyjadril nádej, že konflikt sa čo najskôr skončí.
Pezeškiján v stredu na klimatickom summite OSN vyhlásil, že americké a izraelské útoky na Irán vážne poškodili životné prostredie a spôsobili únik veľkého množstva škodlivých látok a skleníkových plynov do ovzdušia.
Vojna na Blízkom východe sa začala 28. februára americko-izraelskými útokmi, pri ktorých zahynul iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí. Irán následne zaútočil raketami a dronmi na viaceré krajiny v regióne. Do konfliktu sa zapojili aj ozbrojené skupiny podporované Teheránom v Libanone, Jemene a Iraku.
Do diplomatického úsilia o ukončenie vojny sa zapojili Katar a Pakistan. Teherán žiada od Washingtonu okrem iného odblokovanie zmrazených aktív a zrušenie sankcií. Výmenou ponúka opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, ktorý od začiatku vojny blokuje.
Prezidenti sa stretli na okraj klimatickej konferencie OSN v tureckej Antalyi, uviedla Erdoganova kancelária. Turecký prezident zdôraznil potrebu čo najskôr obnoviť rokovania a dodal, že Turecko bude naďalej podporovať mierové úsilie. Za dôležité označil nájdenie spoločných základných východísk medzi stranami a vyjadril nádej, že konflikt sa čo najskôr skončí.
Pezeškiján v stredu na klimatickom summite OSN vyhlásil, že americké a izraelské útoky na Irán vážne poškodili životné prostredie a spôsobili únik veľkého množstva škodlivých látok a skleníkových plynov do ovzdušia.
Vojna na Blízkom východe sa začala 28. februára americko-izraelskými útokmi, pri ktorých zahynul iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí. Irán následne zaútočil raketami a dronmi na viaceré krajiny v regióne. Do konfliktu sa zapojili aj ozbrojené skupiny podporované Teheránom v Libanone, Jemene a Iraku.
Do diplomatického úsilia o ukončenie vojny sa zapojili Katar a Pakistan. Teherán žiada od Washingtonu okrem iného odblokovanie zmrazených aktív a zrušenie sankcií. Výmenou ponúka opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, ktorý od začiatku vojny blokuje.