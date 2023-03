Erdogan poďakoval Putinovi za pozitívny prístup k obilnej dohode

Ankara/Moskva 25. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu telefonicky poďakoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za jeho "pozitívny prístup" k predĺženiu čiernomorskej obilnej dohody. Oznámila to turecká prezidentská kancelária, informuje denník The Guardian.



Obaja prezidenti podľa kancelárie hovorili tiež o krokoch zameraných na zlepšenie vzťahov ich krajín, ale aj o situácii na Ukrajine. Erdogan v tejto súvislosti zdôraznil, že je dôležité, aby sa konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou skončil čo najrýchlejšie a diplomatickou cestou.



Čiernomorská obilná iniciatíva (tzv. obilná dohoda) medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú pomohli vlani v júli sprostredkovať Turecko a OSN, obsahuje až dve dohody. Jedna z nich umožňuje vývoz obilnín, ktoré v ukrajinských čiernomorských prístavoch zablokovala vojna. Druhá má uľahčiť export ruských obilnín a hnojív napriek sankciám uvaleným na Moskvu za rozpútanie vojny na Ukrajine.



Obilná dohoda vlani pomohla obmedziť narastajúce ceny potravín; prvýkrát bola predĺžená vlani v novembri o 120 dní. V marci súhlasilo Rusko už len s jej 60-dňovým predĺžením, hoci Ukrajina, Turecko aj OSN požadovali 120-dňové predĺženie.



Putin však v pondelok oznámil, že ak sa Rusko po 60 dňoch rozhodne túto dohodu už nepredĺžiť, je pripravené bezplatne dodať z Ruska do chudobných krajín Afriky rovnaký objem obilnín, aký im bol dodaný v predchádzajúcom období.