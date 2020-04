Erdogan podal na známeho moderátora trestné oznámenie za kritiku

Istanbul 7. apríla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podal trestné oznámenie na obľúbeného tureckého televízneho moderátora Fatiha Portakala. Ten totiž kritizoval prezidentove kroky v súvislosti so súčasnou pandémiou koronavírusu, informovala v utorok agentúra DPA.



Turecký prezident obvinil moderátora hlavného spravodajského programu televízie Fox TV z urážky hlavy štátu, čo je trestný čin, za ktorý by mohol ísť Portakal do väzenia až na päť rokov. Portakal podľa Erdogana zverejnil "jasne nepravdivé a manipulatívne vyjadrenia o jeho osobe" na sociálnych médiách.



Portakal v pondelok na sociálnej sieti Twitter kritizoval zbierku iniciovanú Erdoganom, ktorej cieľom je pomôcť vyrovnať sa Turecku so šírením koronavírusovej pandémie. Erdogan totiž prirovnal túto akciu k nariadeniam z čias tureckej vojny o nezávislosť zo začiatku 20. rokov minulého storočia, ktorých výsledkom bolo skonfiškovanie určitého verejného a súkromného majetku.



"Zaujímalo by ma, či budú chcieť peniaze aj od tých, ktorí majú nejaké vklady alebo úspory... Bohužiaľ nemôžem povedať, že sa tak nestane," napísal Portakal na Twitteri.



Turecký bankový regulačný orgán BDDK preto podal na Portakala taktiež vlastnú sťažnosť za "poškodenie dobrého mena" bánk.



Portakal sa aj v minulosti stal terčom kritiky Erdogana za svoju kritiku jeho vládnutia. V roku 2018 turecký vysielací orgán RTUK pozastavil moderátorovu spravodajskú reláciu na tri dni krátko po tom, čo kritizoval tlak vlády na opozíciu.



Po neúspešnom pokuse o prevrat v roku 2016 boli v Turecku uväznení mnohí novinári a desiatky médií bolo zrušených. Erdogan sa po pokuse o prevrat týmto spôsobom pokúšal upevniť si postavenie a umlčať kritikov svojej vlády.