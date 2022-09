Erdogan podal žalobu za urážku a hanobenie na nemeckého poslanca

Berlín 30. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podal trestné oznámenie na podpredsedu nemeckého parlamentu Wolfganga Kubického za urážku a hanobenie. TASR správu prevzala v piatok z agentúry DPA.



Kubicki počas predvolebnej kampane v Dolnom Sasku označil Erdogana za "malého kanálového potkana", pripomína DPA.



V mene Erdogana podal vo štvrtok trestné oznámenie právnik Mustafa Kaplan na pôde prokuratúry v meste Hildesheim. Vyjadrenie podpredsedu nemeckého parlamentu označil za "nezákonný útok na česť druhej osoby". Turecká diplomacia si v tejto súvislosti v utorok predvolala nemeckého veľvyslanca.



Kubicki pre DPA uviedol, že možný súdny spor ho neznepokojuje. Prirovnanie k potkanovi použil, keď sa snažil upozorniť na rastúci počet ilegálnych migrantov z Turecka po tzv. balkánskej trase do Nemecka.



"Potkan je malé, milé a zároveň múdre a vynaliezavé stvorenie, ktoré sa tiež objavuje v rozprávkach pre deti," uviedol vtedy Kubicki. Ako príklad spomenul animovaný film Ratatouille.



Podpredsedu nemeckého parlamentu pripomenul, že Erdogan uzatvoril pre Turecko výhodnú dohodu, keď v roku 2015 súhlasil s obmedzením počtu migrantov vstupujúcich do Európskej únie. "No vlna migrantov na balkánskej trase (z Turecka) znova stúpa, čo predstavuje výzvu pre zahraničnú aj domácu politiku Nemecka," uviedol Kubicki.