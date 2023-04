Erdogan podpísal rozhodnutie parlamentu schváliť vstup Fínska do NATO

Ankara/Helsinki 1. apríla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podpísal rozhodnutie tureckého parlamentu ratifikovať členstvo Fínska v NATO. Informovali o tom v sobotu viaceré turecké médiá s tým, že konečné rozhodnutie prezidenta bolo uverejnené v tureckom úradnom vestníku.



Prezidentovým podpisom sa končí vlečúca sa ratifikácia členstva Fínska v aliancii NATO, na ktorú sa čakalo od minulého leta.



Podľa tureckých zákonov mal Erdogan na podpis ratifikácie až 15 dní - takmer tak dlho čakal v roku 2020 s podpisom ratifikácie prijatia do NATO v prípade Severného Macedónska.



Turecký parlament hlasoval za ratifikáciu protokolu o vstupe Fínska do NATO vo štvrtok neskoro večer. Turecko bolo poslednou z 30 krajín aliancie, maďarský parlament tak urobil minulý týždeň.



Turecko však ešte musí ratifikačné dokumenty doručiť do Washingtonu, kde je uložený originál zmluvy o NATO z roku 1947. Keď budú tieto dokumenty v úschove ministerstva zahraničných vecí USA, Fínsko sa stane členským štátom NATO.



Fínsky spravodajský server Yle v sobotu napísal, že záverečné formality zahŕňajú aj pozvanie od generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga, na ktorého základe zástupca Fínska - s najväčšou pravdepodobnosťou minister zahraničných vecí Pekka Haavisto - odcestuje do Washingtonu, aby podpísal príslušné dokumenty.



Haavisto v piatok pre fínsky bulvárny denník Ilta-Sanomat povedal, že ukončenie celej procedúry očakáva v priebehu niekoľkých dní a že Fínsko by sa oficiálne malo stať členom aliancie na budúci týždeň.



Uviedol, že Maďarsko malo podľa jeho informácií doručiť ratifikačný dokument do Washingtonu v piatok ráno miestneho času.



V sobotu, počas vrcholiacej kampane pred nedeľnými parlamentnými voľbami vo Fínsku, Haavisto pre Yle povedal, že pozvanie od Stoltenberga očakáva v pondelok alebo v utorok.



Fínsky minister obrany Antti Kaikkonen v sobotu v statuse na Twitteri napísal, že ak všetko pôjde dobre, "Fínsko oslávi Veľkú noc ako nový člen NATO".



Turecko zatiaľ neuviedlo, kedy plánuje ratifikovať žiadosť Švédska o členstvo v NATO, ktorá bola podaná v rovnakom čase ako žiadosť Fínska - v máji minulého roka.



Rozhodnutie o žiadosti Švédska zrejme nepadne pred voľbami v Turecku, ktoré sa uskutočnia v polovici mája, dodal server Yle.