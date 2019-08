Erdogan pohrozil skorou operáciou voči sýrskym Kurdom

Kurdské Ľudové obranné jednotky (YPG) predstavujú hlavnú silu v bojoch proti extrémistickej organizácii Islamský štát v Sýrii.

Tokio 6. augusta (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok vyhlásil, že Turecko sa pripravuje na "veľmi skorú" elimináciu hrozby kurdských milícií operujúcich v severnej Sýrii.



Spojené štáty, ktoré podporujú jednotky sýrskych Kurdov, predtým varovali, že by jednostrannú operáciu Turecka v Sýrii považovali za neprijateľnú, informovala agentúra AFP.



"Sme presvedčení, že jednostranná akcia (Turecka) by bola neakceptovateľná," povedal počas návštevy Tokia minister obrany USA Mark Esper.



Dodal, že momentálne sa s Tureckom snažia dospieť k vzájomnej dohode, ktorá by hroziacej operácii Ankary v severnej Sýrii zamedzila.



"Turecko má právo eliminovať všetky hrozby voči svojej národnej bezpečnosti," povedal Erdogan v prejave, ktorý odvysielala turecká televízia. "Ak Alah dá, celý proces (tureckých operácií v Sýrii)... posunieme veľmi skoro do ďalšej fázy".



Ako pripomenula AFP, momentálne prebiehajú rokovania medzi predstaviteľmi Turecka a USA o vytvorení "bezpečnostnej zóny" v severnej časti Sýrie, ktorá by mala udržať tamojšie kurdské milície ďalej od tureckých hraníc. Prípadná dohoda by mohla zabrániť ďalšej hroziacej tureckej invázii do severnej Sýrie.



Kurdské Ľudové obranné jednotky (YPG) predstavujú hlavnú silu v bojoch proti extrémistickej organizácii Islamský štát v Sýrii. Ankara však YPG považuje za odnož Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku zakázaná.



Turecko podniklo invázie do Sýrie už v rokoch 2016 a 2018. Vytlačilo pritom militantov z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) aj kurdských bojovníkov z pohraničných oblastí západne od rieky Eufrat.