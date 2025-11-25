< sekcia Zahraničie
Erdogan ponúka Istanbul ako miesto priamych rokovaní Ruska a Ukrajiny
Erdogan minulý týždeň prijal v Ankare ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a v pondelok telefonicky hovoril so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ankara 25. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok ponúkol Istanbul ako miesto na priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou s cieľom dosiahnuť „spravodlivé a trvalé“ prímerie. S odvolaním sa na vyhlásenie tureckej prezidentskej kancelárie zverejnené na platforme X o tom informoval denník Le Monde, píše TASR.
Podľa Erdoganovho názoru by „prímerie zamerané na energetickú a prístavnú infraštruktúru“ mohlo vytvoriť priaznivé podmienky na vyjednanie komplexnej mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou.
Toto vyhlásenie sa objavilo po tom, ako sa Erdogan v utorok zúčastnil na videokonferencii 35 krajín z koalície ochotných na podporu Ukrajiny, kde deklaroval, že Turecko bude pokračovať vo svojom diplomatickom úsilí o sprostredkovanie priameho kontaktu medzi znepriatelenými stranami.
Erdogan minulý týždeň prijal v Ankare ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a v pondelok telefonicky hovoril so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom.
Turecko, hoci je členom NATO, sa nepripojilo k sankciám uvaleným Západom na Rusko. Naopak, od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sa Turecku darí udržiavať kontakty s Moskvou, ale aj s Kyjevom, ktorému dodáva napríklad bojové drony.
Podľa Erdoganovho názoru by „prímerie zamerané na energetickú a prístavnú infraštruktúru“ mohlo vytvoriť priaznivé podmienky na vyjednanie komplexnej mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou.
Toto vyhlásenie sa objavilo po tom, ako sa Erdogan v utorok zúčastnil na videokonferencii 35 krajín z koalície ochotných na podporu Ukrajiny, kde deklaroval, že Turecko bude pokračovať vo svojom diplomatickom úsilí o sprostredkovanie priameho kontaktu medzi znepriatelenými stranami.
Erdogan minulý týždeň prijal v Ankare ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a v pondelok telefonicky hovoril so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom.
Turecko, hoci je členom NATO, sa nepripojilo k sankciám uvaleným Západom na Rusko. Naopak, od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sa Turecku darí udržiavať kontakty s Moskvou, ale aj s Kyjevom, ktorému dodáva napríklad bojové drony.