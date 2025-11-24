< sekcia Zahraničie
Erdogan ponúka Istanbul ako platformu pre rokovania Ruska a Ukrajiny
Erdogan vyhlásil, že Turecko bude pokračovať vo svojich snahách o ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou spravodlivým a trvalým mierom.
Autor TASR
Ankara/Moskva 24. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdgoan v pondelňajšom telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom opätovne deklaroval, že Turecko je pripravené, podobne ako v minulosti, prispieť ku všetkým diplomatickým iniciatívam a plánom, ktoré uľahčia priamy kontakt medzi Ruskom a Ukrajinou a prispejú k trvalému mieru v regióne. TASR o tom informuje podľa agentúr TASS a Anadolu.
„Erdogan vyjadril svoj zámer poskytnúť všetku možnú pomoc pri rokovaniach a svoju ochotu opäť ponúknuť Istanbul ako platformu na tieto účely,“ uvádza sa v stanovisku Kremľa.
Prezidenti oboch štátov sa zhodli v zintenzívnení kontaktov v súvislosti s Ukrajinou na rôznych úrovniach. Erdogan vyhlásil, že Turecko bude pokračovať vo svojich snahách o ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou spravodlivým a trvalým mierom.
Turecko v tomto roku hostilo tri kolá priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou. Tieto rozhovory nepriniesli žiadny prielom a strany sa na nich dohodli iba na výmene vojnových zajatcov.
