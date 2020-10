Erdogan potvrdil, že Turecko otestovalo ruský systém S-400

Istanbul 23. októbra (TASR) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok potvrdil, že jeho krajina aj napriek námietkam zo strany Washingtonu otestovala ruský systém protivzdušnej obrany S-400. Informovala o tom agentúra AP.



Erdogan uviedol, že Turecko má všetky práva na testovanie svojich zariadení. „Postoj Ameriky nie je pre nás absolútne záväzný. Nebudeme sa ich na to pýtať," dodal. Okrem toho tiež kritizoval dvojaký meter USA v súvislosti s Gréckom, ktoré taktiež využíva ruský systém S-300. „Hovorí im na to Amerika niečo?," pýtal sa Erdogan.



Washington bol rázne proti tomu aby Turecko – členská krajina NATO – kúpilo ruský raketový systém. Spojené štáty tvrdia, že systém S-400 je nekompatibilný so systémami NATO a predstavuje hrozbu pre ich stíhacie lietadlá vybavené technológiou stealth. Washington preto zrušil účasť Turecka na výcvikovom programe viacúčelových stíhacích lietadiel Lockheed Martin F-35 Lightning II a zároveň pohrozil aj uvalením sankcií na Ankaru.



Ankara trvá na tom, že bola nútená kúpiť ruský systém po tom, ako jej Washington odmietol predať americký systém protivzdušnej obrany Patriot.



Rusko v septembri 2017 oznámilo, že podpísalo s Tureckom dohodu o dodávkach systémov S-400 v hodnote 2,5 miliardy dolárov. Dodávky do Turecka sa začali 12. júla 2019.



Minulý týždeň turecké médiá informovali, že Turecko po prvý raz otestovalo ruský systém protivzdušnej obrany S-400. Testy sa konali neďaleko prístavného mesta Sinop na severe Turecka.