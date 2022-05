Erdogan povedal Putinovi, že v Sýrii je nutné vytvoriť bezpečnú zónu

Istanbul 31. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok v telefonáte so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom povedal, že je nevyhnutné vytvoriť "bezpečnú zónu" v Sýrii v blízkosti tureckých hraníc. Vo vyhlásení to uviedol úrad tureckého prezidenta, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Rusko a Turecko sa v roku 2019 dohodli, že ruská vojenská polícia a sýrska pohraničná stráž zaženú sýrske kurdské milície 30 kilometrov od tureckých hraníc, pripomína AFP. Ankara tieto milície označuje za teroristickú organizáciu.



Erdogan v telefonáte Putinovi povedal, že "zóna bez terorizmu 30 kilometrov od tureckých hraníc... nebola zriadená a tieto oblasti (na severe Sýrie) je nevyhnutné zabezpečiť," uviedol úrad tureckého prezidenta.



Turecký prezident zdôraznil, že kurdskí militanti aj naďalej pokračujú v útokoch mierených proti Turecku.



Erdogan minulý týždeň vyhlásil, že Ankara čoskoro spustí novú vojenskú ofenzívu v severnej Sýrii s cieľom zaistiť bezpečnosť na južných hraniciach Turecka.



Americký rezort diplomacie následne Turecko upozornil, že takáto operácia by ohrozila miestne civilné obyvateľstvo aj amerických vojakov bojujúcich proti extrémistom z tzv. Islamského štátu (IS).



Turecko od roku 2016 uskutočnilo tri veľké vojenské vpády do severnej Sýrie, pričom prevzalo kontrolu nad rozsiahlymi oblasťami v sýrskom pohraničí. Oficiálne to zdôvodnilo potrebou eliminácie hrozby milície sýrskych Kurdov, ktoré sú známe pod názvom Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG). K poslednej tureckej ofenzíve došlo v októbri 2019.



Ankara tvrdí, že títo bojovníci sú spojencami Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá vedie povstanie proti tureckému štátu od roku 1984. Turecko, Európska únia a Spojené štáty stranu PKK zaradili na zoznam teroristických skupín.