Erdogan: Bezpečnostné obavy Turecka z rozširovania NATO sú na mieste

Istanbul 3. júna (TASR) - Bezpečnostné obavy Turecka zo vstupu Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie sú založené na legitímnych dôvodoch. V piatok to uviedol turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v telefonickom rozhovore s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá citovala z vyhlásenia kancelárie tureckého prezidenta.



"Obe krajiny by mali dať jasne najavo, že prestali podporovať terorizmus, zrušia sankcie voči Turecku a sú pripravené prejaviť solidaritu s Alianciou," povedal Erdogan šéfovi NATO.



Fínsko a Švédsko v máji pre obavy, ktoré vyvolala ruská invázia na Ukrajinu, oficiálne požiadali o vstup do NATO. Začiatok prístupových rokovaní však zablokovalo Turecko. Ankara tvrdí, že poskytujú útočisko členom zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK).



Delegácie oboch severských krajín minulý týždeň navštívili Ankaru. Hovorca tureckého prezidenta po rozhovoroch uviedol, že Turecko zaznamenalo pozitívny postoj k uvoľneniu tzv. zbrojného embarga, ktoré Fínsko a Švédsko zaviedli v roku 2019.