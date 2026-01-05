< sekcia Zahraničie
Erdogan povedal Trumpovi, že Venezuela nesmie upadnúť do chaosu
Erdogan povedal, že hovoril s Trumpom o americkej operácii, ktorú USA podnikli v noci na sobotu.
Autor TASR
Ankara 5. januára (TASR) — Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok v telefonickom rozhovore s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom povedal, že Venezuela nesmie upadnúť do chaosu. Vyjadril sa tak v reakcii na operáciu Spojených štátov vo Venezuele, počas ktorej americké špeciálne jednotky zadržali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Každý útok na suverenitu ľudu a akékoľvek porušenie medzinárodného práva spôsobí vážne komplikácie v rámci medzinárodného poriadku,“ povedal turecký prezident Trumpovi. „Venezuela nesmie upadnúť do chaosu alebo nestability,“ konštatoval.
Turecký prezident zároveň upozornil, že keď sila preváži nad zákonom, nastane nestabilita, krízy a konflikty. „Snažíme sa konať v najlepšom záujme Turecka a priateľského venezuelského ľudu. Pán Maduro a venezuelský ľud opakovane preukázali svoje priateľstvo voči nášmu národu,“ dodal.
Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku a odviezli ich z vlasti. Madurovci v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro vyhlásil, že je nevinný.
