Erdogan povedal, že už ďalej nemôže hovoriť s Netanjahuom

Ankara 4. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol, že už ďalej nemôže hovoriť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Vyjadril sa tak v čase prebiehajúceho konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, počas ktorého čelí pásmo Gazy masívnemu bombardovaniu. Informovala o tom v sobotu agentúra AP s odvolaním na turecké médiá.



"Netanjahu už nie je niekto, s kým sa môžeme rozprávať. Vymazali sme ho a vyhodili," povedal Erdogan novinárom v lietadle na ceste zo summitu v Kazachstane. Dodal, že turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan bude naďalej hovoriť s "izraelskou stranou", ako aj Hamasom a ďalšími palestínskymi skupinami.



Erdogan je silným podporovateľom Palestínčanov a kritizuje vojenskú operáciu Izraela v pásme Gazy, ktorú izraelská armáda spustila v reakcii na útok Hamasu zo 7. októbra.



Turecký líder vo vyjadreniach, ktoré zverejnila turecká štátna tlačová agentúra Anadolu a ďalšie médiá, zopakoval možnosť, že by Turecko mohlo byť garantom akejkoľvek budúcej dlhodobej mierovej dohody medzi Izraelom a Palestínčanmi.



"Ak Grécko môže byť ručiteľskou krajinou, Anglicko môže byť ručiteľskou krajinou a Turecko je ručiteľskou krajinou na Cypre, prečo by podobná štruktúra nemohla existovať v Gaze?" povedal Erdogan s odkazom na zmluvu z roku 1960 medzi Nikóziou, Ankarou, Aténami a Londýnom. Ankara podľa jeho slov "preberá iniciatívy a vyvíja plán" na nájdenie mieru.



Turecký prezident zároveň kritizoval medzinárodnú podporu pre Izrael, keď povedal, že "celý Západ a najmä Amerika je na strane Izraela" a že ľudia by nemali očakávať férový postoj Európskej únie voči Gaze.